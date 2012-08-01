Facebook‘un Sohbet özelliği elbette oldukça yararlı. Ancak zaman zaman rahatsız edilmek istemeyebiliriz. Yani Facebook’ta aktif olsak bile, Sohbet’i kapatmak isteyebiliriz. Bunun için Facebook bizlere izin vermektedir. Böylelikle Sohbet’i tamamen kapatabilmektesiniz. Sohbet özelliğini kapatsanız da size gelen mesajlar, gelen kutunuza gelmeye devam edecektir. Bu yönde endişeniz olmasın. Ayrıca daha sonra dilerseniz tekrar Sohbet özelliğini açabilirsiniz. Karar size ait.

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Facebook Sohbet Nasıl Kapatılır? Öğrenelim!

Öncelikle sohbet bölümüne gelin.

Seçenekler butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Sohbeti Kapat sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Sohbeti tüm kişiler için kapat‘ı seçtiğinizden emin olun.