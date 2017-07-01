Hepimizin sevdiği bazı sözler vardır. Bu sözler ister felsefi, ister motivasyon sözleri olsun… Hepimizin aklında yer edinmiş sözler mutlaka vardır. Bu yüzden dilerseniz Facebook hesabınıza sevdiğiniz sözleri ekleyebilirsiniz. Facebook’ta bunun için bir özellik bulunuyor. Yani dilerseniz Facebook profilinize sevdiğiniz sözleri ekleyebilirsiniz. Hem bunu arkadaşlarınız da görecektir. Bu harika bir detay. Aşağıdaki adımları izleyerek Facebook’ta sevdiğiniz sözleri eklemeyi öğrenin.

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Facebook’ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Hakkında sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Hakkındaki Detaylar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Sevdiği Sözler > Sevdiğin sözleri ekle bağlantısına tıklayın.

> bağlantısına tıklayın. Açılan kutucuğa sevdiğiniz sözleri ekleyin.