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Facebook’ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:19 - Tarih: 08 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?Hepimizin sevdiği bazı sözler vardır. Bu sözler ister felsefi, ister motivasyon sözleri olsun… Hepimizin aklında yer edinmiş sözler mutlaka vardır. Bu yüzden dilerseniz Facebook hesabınıza sevdiğiniz sözleri ekleyebilirsiniz. Facebook’ta bunun için bir özellik bulunuyor. Yani dilerseniz Facebook profilinize sevdiğiniz sözleri ekleyebilirsiniz. Hem bunu arkadaşlarınız da görecektir. Bu harika bir detay. Aşağıdaki adımları izleyerek Facebook’ta sevdiğiniz sözleri eklemeyi öğrenin.

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Facebook’ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Hakkında sekmesine tıklayın.
  • Hakkındaki Detaylar sekmesine tıklayın.
  • Sevdiği Sözler > Sevdiğin sözleri ekle bağlantısına tıklayın.
  • Açılan kutucuğa sevdiğiniz sözleri ekleyin.

Facebook'ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

  • Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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