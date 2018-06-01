Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu olan Facebook, bildiğiniz gibi insanlara sayfa oluşturabilme imkânı da tanıyor. Ayrıca, bu sayfalar sayesinde sitenize ziyaretçi de çekebiliyorsunuz. Buna ek olarak, silinen bir sayfa tam 14 gün içerisinde geri alınabilir. Daha sonra ise kalıcı olarak siliniyor. Peki, Facebook sayfa silme nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz içeriğimizde. Dilerseniz hemen ilgili adımlara geçelim ve bu işlemin nasıl yapılabileceğine şöyle bir göz atalım arkadaşlar.

AYRICA: Facebook’ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?

Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Sayfayı Kaldır > Sayfanı Sil bağlantısına tıklayın.