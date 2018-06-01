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Facebook’ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:04 - Tarih: 04 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu olan Facebook, bildiğiniz gibi insanlara sayfa oluşturabilme imkânı da tanıyor. Ayrıca, bu sayfalar sayesinde sitenize ziyaretçi de çekebiliyorsunuz. Buna ek olarak, silinen bir sayfa tam 14 gün içerisinde geri alınabilir. Daha sonra ise kalıcı olarak siliniyor. Peki, Facebook sayfa silme nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz içeriğimizde. Dilerseniz hemen ilgili adımlara geçelim ve bu işlemin nasıl yapılabileceğine şöyle bir göz atalım arkadaşlar.

AYRICA: Facebook’ta Önemli Gelişme Ekleme Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle sayfanıza giriş yapın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?

  • Sayfayı Kaldır > Sayfanı Sil bağlantısına tıklayın.

Facebook'ta Sayfa Kaldırma (Silme) Nasıl Yapılır?

  • Açılan ilgili bağlantı ile sayfanızı kaldırma işlemini tamamlayın.
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