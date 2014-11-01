Facebook, kullanıcıları için kolaylık olması adına birçok özellik geliştiriyor. Dolayısı ile her geçen gün böylelikle de kullanıcı sayısı artış gösteren bir sosyal medya sitesi olduğunu dile getirebiliriz. Facebook’taki “profil resmiyle giriş” özelliği de oldukça yeni sayılır. Bu özellik sayesinde profil fotoğrafınıza tıklayarak direkt giriş yapabiliyorsunuz. Böylelikle e-posta ve şifrenizi girmeniz gerekmez. İlgili özelliği açmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Facebook’taki Profil Resmiyle Giriş’i Açalım

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Sol menüdeki Güvenlik bölümüne giriş yapın.

“Profil Resmiyle Giriş” seçeneğinin üzerine tıklayın.