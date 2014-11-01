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Facebook’ta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 03 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Facebookta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?Facebook, kullanıcıları için kolaylık olması adına birçok özellik geliştiriyor. Dolayısı ile her geçen gün böylelikle de kullanıcı sayısı artış gösteren bir sosyal medya sitesi olduğunu dile getirebiliriz. Facebook’taki “profil resmiyle giriş” özelliği de oldukça yeni sayılır. Bu özellik sayesinde profil fotoğrafınıza tıklayarak direkt giriş yapabiliyorsunuz. Böylelikle e-posta ve şifrenizi girmeniz gerekmez. İlgili özelliği açmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Facebook’ta Dürtme Nasıl Kullanılır? Hemen Öğrenelim!

Facebook’taki Profil Resmiyle Giriş’i Açalım

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Facebookta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

  • Sol menüdeki Güvenlik bölümüne giriş yapın.

Facebookta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

  • “Profil Resmiyle Giriş” seçeneğinin üzerine tıklayın.

Facebookta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

  • adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Facebookta Profil Resmiyle Giriş Nasıl Kullanılır?

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