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Facebook’ta Parantez İçine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:44 - Tarih: 07 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta Parantez İçine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?Facebook oldukça büyük bir dünya. Dolayısı ile arkadaşlarımızın bizleri bulabilmesi için, profil bilgilerimizi doğru doldurmamız önem arz etmektedir. Bu yüzden Facebook’ta ad ve soyadınıza ek olarak, parantez içine yazı yazarak takma adınızı v.b. ekleyebilirsiniz. Bu da herkese açık bir bilgidir ve herkes tarafından görüntülenir. Bu yüzden dikkatli ve doğru bir şekilde doldurmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki adımları izleyerek parantez içine isim yazma konusunu öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Facebook’ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

Facebook’ta Parantez İçine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Hakkında sekmesine tıklayın.
  • Hakkındaki Detaylar sekmesine tıklayın.
  • Diğer Adlar > Bir takma ad, doğum adı vb. ekle bağlantısına tıklayın.
  • Açılan kutucuğu doldurun ve tekrar kontrol edin.

Facebook'ta Parantez İçine Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

  • Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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