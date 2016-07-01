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Facebook’ta İlişki Durumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:29 - Tarih: 10 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta İlişki Durumu Değiştirme Nasıl Yapılır?Facebook’ta ilişki durumu eklemek çok basit bir olaydır. Eğer bir ilişkiniz var ise, bunu herkese duyurmak istersiniz. Özellikle arkadaşlarınıza… Facebook’ta da elbette böyle bir seçenek bulunmaktadır. Dolayısı ile sizler de ilişkiniz var ise, bunu herkese gösterebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Ayrıca aynı şekilde ilişkiniz yoksa da, bunun bilgisini herkes ile aynı bölüm vasıtası ile paylaşabilirsiniz. Bu yöndeki karar ise size ait olacaktır.

AYRICA: Facebook’ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

Facebook’ta İlişki Durumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ardından Hakkında sekmesine tıklayın.
  • Aile ve İlişkiler sekmesine tıklayın.
  • İlişki > İlişki durumunu ekle bağlantısına tıklayın.
  • Açılır menüden ilişki durumunuzu seçin.

Facebook'ta İlişki Durumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Değişiklikleri Kaydet ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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