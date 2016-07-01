Facebook’ta ilişki durumu eklemek çok basit bir olaydır. Eğer bir ilişkiniz var ise, bunu herkese duyurmak istersiniz. Özellikle arkadaşlarınıza… Facebook’ta da elbette böyle bir seçenek bulunmaktadır. Dolayısı ile sizler de ilişkiniz var ise, bunu herkese gösterebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Ayrıca aynı şekilde ilişkiniz yoksa da, bunun bilgisini herkes ile aynı bölüm vasıtası ile paylaşabilirsiniz. Bu yöndeki karar ise size ait olacaktır.

AYRICA: Facebook’ta Sevdiğim Sözleri Nasıl Ekleyebilirim?

Facebook’ta İlişki Durumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Ardından Hakkında sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Aile ve İlişkiler sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. İlişki > İlişki durumunu ekle bağlantısına tıklayın.

> bağlantısına tıklayın. Açılır menüden ilişki durumunuzu seçin.