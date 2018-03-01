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Facebook’ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:08 - Tarih: 16 Mart 2018 - Yorum: 0
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Facebook'ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?Bazen Facebook‘ta gönderdiğimiz yorumlardan pişman olabiliriz. Ancak gönderdiğimiz tüm yorumları görüntülemek normalde vakit alacak bir eylemdir. Bu yüzden Hareketler Dökümü‘nü kullanarak gönderdiğimiz tüm yorumları görüntüleyebilmekteyiz. Bu şekilde Facebook’ta gönderdiğiniz yorumları görüntüleyebilir, ilgili yorum sayfasına gidebilir ve yorumunuzu kaldırabilirsiniz. Hepsi bu kadar basit. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Facebook’ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

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Facebook'ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

  • Hareketler Dökümü sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

  • Sol menüdeki Yorumlar bölümüne giriş yapın.

Facebook'ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

  • Bu sayfada gönderdiğiniz tüm yorumları görebilirsiniz.

Facebook'ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

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