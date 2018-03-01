Bazen Facebook‘ta gönderdiğimiz yorumlardan pişman olabiliriz. Ancak gönderdiğimiz tüm yorumları görüntülemek normalde vakit alacak bir eylemdir. Bu yüzden Hareketler Dökümü‘nü kullanarak gönderdiğimiz tüm yorumları görüntüleyebilmekteyiz. Bu şekilde Facebook’ta gönderdiğiniz yorumları görüntüleyebilir, ilgili yorum sayfasına gidebilir ve yorumunuzu kaldırabilirsiniz. Hepsi bu kadar basit. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Facebook’ta Gönderdiğim Yorumları Nasıl Görebilirim?

Öncelikle Ayarlar ikonuna tıklayın.

Hareketler Dökümü sekmesine tıklayın.

Sol menüdeki Yorumlar bölümüne giriş yapın.