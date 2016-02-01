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Facebook’ta Fotoğraf Kaldırma İsteği Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:04 - Tarih: 30 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Facebookta Fotoğraf Kaldırma İsteği Nasıl Yapılır?Dünya üzerinde birkaç milyar kullanıcıya sahip olan sosyal medya devi Facebook, bilindiği gibi fake (gerçek olmayan) kullanıcılarla da dolu. Herkese açık olarak paylaşım yaptığınız fotoğraf ve videolar üçüncü şahıslar tarafından izinsiz alınarak fake profillerde kullanılabiliyor. Bu gibi durumda da gizlilik hakları ihlali ortaya çıkmış oluyor. Eğer size, eşinize ya da çocuğunuza ait bir fotoğraf, bilginiz dışında Facebook üzerinde farklı profillerde paylaşılmış ise bunu Facebook’a fotoğraf kaldırma isteği olarak iletebilirsiniz.

Facebookta Fotoğraf Kaldırma İsteği Nasıl Yapılır?

Facebook Fotoğraf Kaldırma İsteği İşlemi

Gizlilik ihlali ile karşı karşıya kaldıysanız aşağıdaki adımları uygulayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

  • Öncelikle buraya tıklayarakGizlilik Hakları – Fotoğraf Kaldırma İsteği” sayfasına gidiniz.
  • Daha sonra açılan formu dikkatlice doldurunuz. Gizlilik ihlali kimin için yapıldıysa ona göre başvuruda bulunmayı unutmayınız.

Facebookta Fotoğraf Kaldırma İsteği Nasıl Yapılır?

  • Formun en sonunda ihlalin yapıldığı görselin adresi (url) istenmektedir. Burada fake hesaptaki görseli açın ve adres satırında bulunan adresi kopyalayıp buraya yapıştırınız.
  • Son olarak “Gönder” butonuna tıklayın.

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 2-4 iş günü içerisinde Facebook fotoğraf kaldırma isteği talebiniz değerlendirilir ve işleme konur.

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