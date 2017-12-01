Facebook farklı cihazlardan veya tarayıcılardan giriş yaptığınız zaman, bu eski oturum geçmişini kayıt altına almaktadır. Bu aslında güvenlik için çok önemli bir özellik. Ancak elbette güvenliğinizi korumak için bu eski oturumlarınızı kapatmanız yerinde bir davranış olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Facebook’ta eski oturumları kapatma işlemini öğrenebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağım.

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Facebook’ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Güvenlik ve Giriş sekmesine tıklayın.