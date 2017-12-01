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Facebook’ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:50 - Tarih: 22 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Facebook'ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?Facebook farklı cihazlardan veya tarayıcılardan giriş yaptığınız zaman, bu eski oturum geçmişini kayıt altına almaktadır. Bu aslında güvenlik için çok önemli bir özellik. Ancak elbette güvenliğinizi korumak için bu eski oturumlarınızı kapatmanız yerinde bir davranış olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Facebook’ta eski oturumları kapatma işlemini öğrenebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağım.

AYRICA: Facebook’ta Anket Oluşturma Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Güvenlik ve Giriş sekmesine tıklayın.

Facebook'ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Giriş Yaptığın Yer başlığı altında eski oturumlarınız var ise kapatabilirsiniz.

Facebook'ta Eski Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

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