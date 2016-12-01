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Facebook’ta Dürtme Nasıl Kullanılır? Hemen Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:58 - Tarih: 02 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Facebookta Dürtme Nasıl Kullanılır? Hemen Öğrenelim!Facebook‘taki dürtme de nedir?” gibi bir soru işaretiniz olabilir. Dürtme, bir nevi karşıdaki kişi ile ilgilendiğinizi gösteren pratik bir özelliktir. Böylelikle, ilgilendiğinizi belirtmek veya ilgilendiğiniz kişinin sizden haberdar olması için dürtme özelliğini kullanabilirsiniz. Facebook’taki arkadaşlarınızı dilediğiniz zaman dürtmek istiyorsanız, bilmeyenler için bu yönde içerik hazırlamayı uygun bulduk. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda ilgili özelliği kullanabilirsiniz.

AYRICA: Facebook Sayfa Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Facebook’taki Dürtme Özelliğinin Kullanımı

  • Öncelikle Facebook’a giriş yapın.
  • Sol menüdeki Dürtmeler sekmesine tıklayın.

Facebookta Dürtme Nasıl Kullanılır? Hemen Öğrenelim!

  • “Arkadaşlarını dürt” adlı kutucuğa ilgili kişinin adını girin ve üzerine tıklayın.

Facebookta Dürtme Nasıl Kullanılır? Hemen Öğrenelim!

  • Dilediğiniz arkadaşınızı bu şekilde dürtmüş olacaksınız.

Not: Dürttüğünüz kişi sizi geri dürtmediği müddetçe, tekrar aynı kişiyi dürtmeniz mümkün değildir.

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