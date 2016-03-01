Facebook veya Instagram gibi sosyal ağlarda bir gönderiyi beğenmek ya da paylaşmak bazı ülkelerde sorun yaratabiliyor. İsviçre Zürih’de yaşayan 45 yaşındaki bir kişi, Facebook üzerinde yaptığı bir beğeni ile davalarla başı dertte. Bu durum da sadece paylaşılan gönderilerin değil, beğenilenlerin de dikkat edilmesi gerektiğini ve sosyal ağlarda zannedildiği kadar özgür olunamadığını göstermiş oluyor. İsviçreli adam, Facebook’ta ırkçılık içeren bir gönderiyi beğendiği ve davalık olmasının ardından kendisinin paylaşmadığını ve sadece beğendiğini dile getirmiş olsa da, beğenilen gönderinin de paylaşım gibi büyük kitlelere ulaşması sebebiyle suç ile karşı karşıya kalmış oldu.

Ayrıca beğenmenin de paylaşılan görüşe katılma anlamına geldiği için bunun suç olduğuna dikkat çekiliyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını ise ilerleyen zamanlarda görebileceğiz.