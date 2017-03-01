Bildiğiniz gibi bir süre önce Facebook’a anket oluşturma özelliği geldi. Dolayısı ile artık kişisel gönderilerinizde veya sayfa paylaşımlarınızda anket oluşturma seçeneğiniz de var. Anket oluşturarak gönderilerinizin daha interaktif bir hâle gelmesini sağlayabilir, gönderilerinizin daha ilgi çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Facebook’ta anket ekleme yönergelerini öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, anlatıma geçelim.

AYRICA: Facebook Sayfalarımı Nerede Görebilirim?

Facebook’ta Anket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Gönderi Oluştur kutucuğuna tıklayın.

3) Aşağıya inerek Anket butonuna tıklayın.

4) Anket sorusunu ve seçeneklerini yazın.

5) Paylaş butonu ile anketinizi paylaşabilirsiniz.