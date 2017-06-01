Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.312 yazıda 7.788 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Facebook Sayfaya Yönetici Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:58 - Tarih: 08 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Facebook Sayfaya Yönetici Ekleme Nasıl Yapılır?Facebook bizlere yepyeni bir sayfa oluşturma konusunda kolaylıklar sağlıyor. Hem de ücretsiz olarak. Ancak bir sayfa geliştiğinde, büyüdüğü zaman ister istemez ekip arkadaşlarına ihtiyacınız olabilmektedir. Bunun için ise Facebook’ta sayfaya yönetici ekleme yönergelerini öğrenmeniz gerekecektir. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle, sayfanıza editör veya yönetici (admin) ekleyebileceksiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Facebook Sayfa Oluşturma Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Sayfaya Admin Ekleme

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

Facebook Sayfaya Yönetici Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Sayfa Görevleri sekmesine tıklayın.

Facebook Sayfaya Yönetici Ekleme Nasıl Yapılır?

4) İlgili kutucuğa dilediğiniz arkadaşınızın adını girin.

Facebook Sayfaya Yönetici Ekleme Nasıl Yapılır?

5) Ekle butonu ile davet gönderebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri