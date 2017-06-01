Facebook bizlere yepyeni bir sayfa oluşturma konusunda kolaylıklar sağlıyor. Hem de ücretsiz olarak. Ancak bir sayfa geliştiğinde, büyüdüğü zaman ister istemez ekip arkadaşlarına ihtiyacınız olabilmektedir. Bunun için ise Facebook’ta sayfaya yönetici ekleme yönergelerini öğrenmeniz gerekecektir. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle, sayfanıza editör veya yönetici (admin) ekleyebileceksiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Facebook Sayfa Oluşturma Nasıl Yapılır?

Facebook’ta Sayfaya Admin Ekleme

1) Öncelikle sayfanıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Sayfa Görevleri sekmesine tıklayın.

4) İlgili kutucuğa dilediğiniz arkadaşınızın adını girin.

5) Ekle butonu ile davet gönderebilirsiniz.