Facebook, tahmin edebileceğiniz üzere, birçok veriyi kayıt altına almaktadır. Örneğin, Facebook'ta oluşturduğunuz bir sayfanın oluşturulma tarihini de merak ediyor olabilirsiniz. Facebook sayfa oluşturulma tarihi öğrenmek, tüm detayları ile, kesinlikle mümkündür. Bu işlem için ise, öncelikle kendi sayfanıza giriş yapın. Akabinde ise, yan menüde yer alan "Sayfa Şeffaflığı" bölümüne gelerek, "Daha Fazlasını Gör" bağlantısına tıklayın. Karşınıza sayfa oluşturulma tarihi de dahil, birçok farklı detay daha çıkacaktır.
Facebook Sayfa Oluşturulma Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:51 - Tarih: 12 Kasım 2019 - Yorum: 0
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