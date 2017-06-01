Günümüzde Facebook sayfası olmayan kaldı mı? Bir web siteniz, ürününüz veya e-ticaret plâtformunuz mevcut ise, kitlenizi belli bir yerde toplamak için Facebook sayfası oluşturmak anlamlı bir tercih olacaktır. Facebook’ta ücretsiz sayfa oluşturmak mümkün olup, böylelikle belli bir kitle edinerek, ürünlerinizi pazarlayabilir veya web sitenizdeki içeriklerinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Facebook sayfa oluşturma adımlarına aşağıdaki bağlantı ile hemen ulaşabilirsiniz.

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