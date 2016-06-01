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Facebook Kapak Fotoğrafı Boyutu Nedir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:08 - Tarih: 14 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Facebook Kapak Fotoğrafı Boyutu Nedir?Günümüzde birçok sosyal medya plâtformu bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise Facebook olsa gerek. Facebook‘un yıl içerisinde birçok yenilik yaptığı aşikâr. Buna ek olarak, özellikle daha iyi bir profil oluşturmak için kapak fotoğrafı boyutları ile ilgili bilgileri net olarak öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, Facebook kapak fotoğrafı boyutu hakkında bilginiz var mı? Daha net ve problemsiz bir kapak fotoğrafı için boyutların 851×315 olduğundan emin olmanız gerektiğini unutmayın.

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Facebook Kapak Fotoğrafı Boyutu Nedir?

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