Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya plâtformu Facebook, 17 Temmuz‘da kutlanan Dünya Emoji Günü adına en çok kullanılan emojilerin yer aldığı bir görsel paylaştı. Kurucu Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan görsele göre, ağlamaktan gözünden yaş gelen emoji en çok kullanılanların başında geliyor. Hangi verilere göre dayandırılarak oluşturulduğu bilinmeyen görsele göre, ikinci sırada ise gözlerinde kalp olan aşık emoji yer alıyor. Listeye aşağıda ulaşabilirsiniz.

En Çok Kullanılan Emoji Listesi