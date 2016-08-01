Facebook doğum tarihi değiştirme işlemi oldukça kolay adımlara sahip. Ancak bunun için belirli bir sınır bulunmakta olup, Facebook sürekli olarak doğum tarihi değiştirilmesine izin vermemektedir. Bunun için sürekli olarak değiştirmek yerine, doğru bir doğum tarihi bilgisi girmeniz yerinde bir davranış olacaktır. Facebook’ta doğum tarihi değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Daha fazla vakit kaybetmeden, ilgili adımlara göz atalım.

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Facebook’ta Doğum Tarihini Değiştirmek