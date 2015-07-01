Codemasters tarafından geliştirilen ve kendine has oyuncu kitlesi olan Formula 1 serisinin yeni oyunu, F1 2017 için ekran görüntüleri ve tanıtım videosu yayımlandı. F1 2017 ile birlikte Williams FW14B, Ferrari F2002 ve McLaren MP4/4 gibi klasik araçlar kariyer modunda oyuncuları bekliyor. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yarış seçenekleri sunacak olan F1 2017, Steam’de 89,00 TL, Xbox Store’da 180,00 TL ve PlayStation Store’da ise 209,00 TL ile ön siparişe sunulmuş durumda. Oyun, 25 Ağustos tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Paylaşılan tanıtım videosuna ve ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

F1 2017 Tanıtım Videosu

F1 2017 Ekran Görüntüleri