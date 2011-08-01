Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (5) - Boa

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:15 - Tarih: 11 Ekim 2019 - Yorum: 0

Disney-Pixar Kısa Film BoaEtkileyici kısa animasyon filmler serimizin beşinci filmi ile karşınızdayız. DisneyPixar ile ortak olarak ortaya çıkardığı "Boa" isimli kısa filmi gerçekten de oldukça başarılı görünüyor.. Ünlü yönetmen Domee Shi tarafından yönetilen yapım, Pixar'ın ifadelerine göre en iyi kısa filmleriymiş. Çin'de geçen kısa film, diyalog içermemesinden dolayı içerdiği anlamı tüm izleyicilere yansıtıyor. Oldukça anlamlı ve atmosfer olarak da çok başarılı olan 8 dakikalık Boa kısa filmini aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Disney-Pixar Boa Kısa Film İzle

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (5) - Boa

İlginizi çekebilecek yazılar:

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri