Etkileyici kısa animasyon filmler serimizin beşinci filmi ile karşınızdayız. Disney, Pixar ile ortak olarak ortaya çıkardığı "Boa" isimli kısa filmi gerçekten de oldukça başarılı görünüyor.. Ünlü yönetmen Domee Shi tarafından yönetilen yapım, Pixar'ın ifadelerine göre en iyi kısa filmleriymiş. Çin'de geçen kısa film, diyalog içermemesinden dolayı içerdiği anlamı tüm izleyicilere yansıtıyor. Oldukça anlamlı ve atmosfer olarak da çok başarılı olan 8 dakikalık Boa kısa filmini aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (5) - Boa

İlginizi çekebilecek yazılar: