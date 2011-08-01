Etkileyici kısa animasyon filmler serimizin dördüncü kısa filmi ile karşınızdayız. Babası ve dedesi ile ilk defa çalışmaya giden küçük çocuğun yönlendirmelere karşılık geleneksellikten sıyrılıp, kendi yöntemini bulabilecek mi sorusu işlenen La Luna adlı bu kısa filmi mutlaka izlemelisiniz. Enrico Casarosa tarafından kaleme alınan ve yönetmenliği yapılan, üstelik IMDb üzerinde 8 puana sahip olan bu etkileyici animasyonu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (4) - La Luna

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