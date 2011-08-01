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Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (2) - El Empleo

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:56 - Tarih: 08 Ekim 2019 - Yorum: 0

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (2) - El EmpleoEtkileyici kısa animasyon filmler serimizin ikinci filmi ile karşınızdayız. Kapitalist sistemde çalışmanın tekdüzeliğini konu alan "El Empleo" kısa filmiIMDb puanı olarak da 8 puan alarak, kalitesini gösteriyor. Çalışma hayatının zorluklarını ve iş-ev arasındaki sıradanlaşan yaşamı işleyen kısa film, kapitalizmdeki her çalışanın modern bir köleye dönüşme sürecini oldukça etkileyici ve bir o kadar basit şekilde ortaya koyuyor. Etkileyici animasyonu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (2) - El Empleo İzle

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (2) - El Empleo

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