Etkileyici kısa animasyon filmler serimizin ikinci filmi ile karşınızdayız. Kapitalist sistemde çalışmanın tekdüzeliğini konu alan "El Empleo" kısa filmi, IMDb puanı olarak da 8 puan alarak, kalitesini gösteriyor. Çalışma hayatının zorluklarını ve iş-ev arasındaki sıradanlaşan yaşamı işleyen kısa film, kapitalizmdeki her çalışanın modern bir köleye dönüşme sürecini oldukça etkileyici ve bir o kadar basit şekilde ortaya koyuyor. Etkileyici animasyonu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (2) - El Empleo

İlginizi çekebilecek yazılar: