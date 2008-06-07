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Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (1) - Sebastian’s Voodoo

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:02 - Tarih: 06 Ekim 2019 - Yorum: 0

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler - Sebastian's Voodoo7 Haziran 2008 tarihinde Joaquin Baldwin tarafından ortaya çıkarılan ve izleyiciler için yayımlanan Sebastian's Voodooetkileyici kısa animasyon filmler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Senaristliği, yapımcılığı ve yönetmenliği Baldwin tarafından üstlenilen kısa film, esir düşmüş voodoo bebeklerinin dramatik hikayesini anlatıyor. 4 dakika uzunluğunda olan kısa film, katıldığı pek çok festivalden toplamda 28 ödülü evine götürmüştür. IMDb üzerinde 7.3 puan alan animasyonu aşağıdan izlemenizi tavsiye ederiz.

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler - Sebastian's Voodoo İzle

Esir düşen bir voodoo bebeğin, bulunduğu ortamda uyanmasından sonra diğer esir arkadaşlarını görmesi ve onları kurtarmak için yaptıklarını anlatan kısa film, izleyenlere oldukça etkileyici bir anlam sunuyor.

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (1) - Sebastian’s Voodoo

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