7 Haziran 2008 tarihinde Joaquin Baldwin tarafından ortaya çıkarılan ve izleyiciler için yayımlanan Sebastian's Voodoo, etkileyici kısa animasyon filmler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Senaristliği, yapımcılığı ve yönetmenliği Baldwin tarafından üstlenilen kısa film, esir düşmüş voodoo bebeklerinin dramatik hikayesini anlatıyor. 4 dakika uzunluğunda olan kısa film, katıldığı pek çok festivalden toplamda 28 ödülü evine götürmüştür. IMDb üzerinde 7.3 puan alan animasyonu aşağıdan izlemenizi tavsiye ederiz.

Esir düşen bir voodoo bebeğin, bulunduğu ortamda uyanmasından sonra diğer esir arkadaşlarını görmesi ve onları kurtarmak için yaptıklarını anlatan kısa film, izleyenlere oldukça etkileyici bir anlam sunuyor.

Etkileyici Kısa Animasyon Filmler (1) - Sebastian’s Voodoo