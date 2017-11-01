YouTube bildiğiniz gibi bir süre önce güncellendi. Akabinde yepyeni bir tasarıma kavuşmuş oldu. Ancak bazı kullanıcılar eski temayı arar oldu. Yani yeni tema hızlı olsa bile, birçok kişi eski YouTube temasını geri yükleme ile ilgili yöntemleri araştırıyor. Google ise elbette bizlere eski YouTube temasına geçiş yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda YouTube’un eski temasına geçiş yapmayı öğrenebilir, dilerseniz tekrar eski temayı kullanabilirsiniz.

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Eski YouTube Temasını Geri Yükleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ardından profil simgenize tıklayın.

3) En alttaki “Eski YouTube’u geri yükle” sekmesine tıklayın.

4) İlerleyerek eski YouTube temasına geçiş yapabilirsiniz.