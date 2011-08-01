Enpara Para Transfer Limiti Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara para transfer limiti arttırma hakkında açıklamada bulunacağız. Enpara kart ile yapacağınız para transfer limiti nedir, nasıl arttırılır? inceleyelim.

Enpara Günlük Para Transfer Limiti Arttırma

Enpara hesabınız ile para transferi yaparken, günlük limit belirleyebiliyorsunuz. İnternet şubesi, cep şubesi ya da atm üzerinden olsun yani tüm kanallardan günlük en fazla ne kadar para transfer edilir belirlemenin yanı sıra mobil cihazınız ile cep şubeden yapacağınız transfer limitini de ayrı olarak belirleyebilirsiniz.

Enpara para transfer limiti arttırma ile ilgili ayarlar için internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Para Transfer Limiti Arttırma - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol altta yer alan "Ayarlar" alanına tıklayın.

Ayarlar ekranında "Para transferi" sekmesinde yer alan bölümlerden isterseniz sadece telefondan yapacağınız transfer limitini belirleyebilirsiniz ya da her yerden olacak limiti ayarlayabilirsiniz. Bunun için istediğinizin karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Örneğin cep şubesinden yapılacak bildirimleri değiştirmek istediysek, yukarıdaki gibi pencere açılacaktır. Belirtildiği üzere en yüksek transfer limiti 500.000 TL'dir. Bu sayfadan düşürme ya da arttırma için limiti girdikten sonra "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından Enpara günlük para transfer limiti istediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

Enpara Günlük Para Transfer Limiti Arttırma - Mobil

Mobil tarafında da öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Ayarlar penceresinde "Para transferi limitleri" kısmına tıklayın ve limit değiştirme yapacağınız seçeneği seçin.

Açılan ekranda günlük para transfer limiti arttırma ya da azaltma için istediğiniz değeri girin ve " Onayla " butonuna basın.

ya da için istediğiniz değeri girin ve " " butonuna basın. Bu işlemlerin ardından yeni transfer limitiniz onaylanacaktır.

Enpara günlük para transfer limiti arttırma ya da azaltma işlemi bu kadar basit. İnternet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde limit değişiminizi yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.