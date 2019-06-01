Enpara İban Numarası Öğrenme - İban No Nasıl Öğrenilir?

Enpara yeni hesap açan kullanıcılar "Enpara hesap numarası öğrenme" nasıl olur şeklinde sorular sorabiliyor. Ayrıca Enpara iban no öğrenme de merak edilebilir. Biz de Enpara kullanıcıları için internet şubesi ve cep şubesi üzerinden iban no nasıl öğrenilir onu anlatacağız.

Enpara İban Numarası Öğrenme - Enpara İban No Nerede?

Enpara iban no öğrenme için öncelikle internet şubesinden bulmayı tarif edelim.

Enpara İban No Öğrenme - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara internet şubenize giriş yapınız.

İnternet şubesi açıldığında yukarıdaki görseldeki gibi soldaki "Hesaplarım" başlığı altında ilgili hesapların iban numaraları yer almaktadır. Oradan hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz gibi ek olarak, "Hesaplarım" yazısı üzerine tıklayarak ya da "Ürünler" sekmesi üzerine gelip daha sonra açılanlardan "Hesaplar" kısmına tıklayarak da sonraki pencerede enpara iban no görebilirsiniz.

Enpara İban No Öğrenme - Cep Şubesi

Enpara cep şubesi (telefondan) üzerinden iban numarası öğrenme için öncelikle giriş yapınız.

Daha sonra sol üstte yer alan üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı soldan sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Hesaplar" sekmesine tıklayın. Veya pratik olarak aynı ekrandayken üstteki hesaplar kelimesine tıklayın.

Hesaplar ekranı açıldığında her hesabınızın altında iban no görebilirsiniz.

Enpara iban numarası paylaşmak için ilgili hesabınıza tıklayın ve açın. Açılan ekranda en üstteki iban numarasının yanındaki paylaş butonuyla farklı uygulamalarda paylaşabilirsiniz.

Enpara iban numarası öğrenme bu kadar basit. Enpara iban numarası nerede diye merak ediyorsanız, yukarıda anlattığımız işlemleri uygulayarak internet ya da cep şubeniz üzerinden kolaylıkla bulabilirsiniz. Sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.