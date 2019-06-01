Enpara kullanıcılarından ya da yeni hesap açanlardan gelen bir soru da "Enpara hesap numarası nasıl öğrenilir?" Enpara hesap numarası öğrenme oldukça basit, fakat iban dışında fazla kullanılmadığından dolayı, Enpara hesap numarası nerede olduğu bazıları için haklı olarak bilinememekte. Biz de bu yazımızda sizler için bu sorunun cevabını vereceğiz.

Enpara Hesap Numarası Öğrenme - Hesap Numarası Nerede?

Enpara hesap no öğrenme için hem internet şubesi hem de mobil cep şubesinden yapımını göstereceğiz.

Enpara Hesap No Öğrenme - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara internet şubesi üzerinden hesabınıza giriş yapınız.

Hesaba giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde yer aldığı gibi soldaki "Hesaplarım" yazısı üzerine tıklayın. Alternatif olarak yukarıdaki sekmelerden "Ürünler" sekmesi üzerine gelip daha sonra açılanlardan "Hesaplar" kısmını da tıklayabilirsiniz.

Ardından hesaplarınızın olduğu sayfa açılacak burada da hesap numarasını öğrenmek istediğiniz hesabınızı işaretleyin ve sol altta yer alan "Detaylar" butonuna tıklayın.

Açılan sayfada hesabınızın detaylarını görmektesiniz. IBAN altında istediklerinizi bulabilirsiniz.

Enpara Hesap No Öğrenme - Cep Şubesi

Enpara telefondan yani cep şubesi üzerinden hesap numarası öğrenme için öncelikle giriş yapınız.

Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Hesaplar" sekmesine tıklayın. Veya pratik olarak aynı ekrandayken üstteki hesaplar kelimesine tıklayın.

Hesaplar ekranında hesap no öğrenmek istediğiniz hesabınıza tıklayın.

Açılan ekranda hesap numarası basit bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Enpara hesap numarası öğrenme bu kadar basit. Enpara hesap numarası nerede diye merak ediyorsanız, gösterdiğimiz işlemleri uygulayarak internet ya da cep şubeniz üzerinden kolaylıkla istediğinizi bulabilirsiniz. Sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.