Enpara Encard İnternet Alışveriş Limiti Arttırma Nasıl Yapılır?

Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara internet alışveriş limiti arttırma hakkında bahsedeceğiz. Enpara kart ile internetten alışveriş limiti nedir, nasıl arttırılır? inceleyelim. Ayrıca Enpara internet alışveriş açma kapatma konusunu da açıklayalım.

Enpara Encard İnternet Alışveriş Limiti Arttırma

Enpara'ya yeni başvuru yaptıysanız ve kartınız geldiyse, size teslim edilirken bilgilendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bu aşamadayken görevli yetkiliye enpara encard internet alışveriş açma ya da kapatma yapmayı isteyebilirsiniz.

Enpara internet alışverişi açtırma yaptıysanız, bununla internetten yapacağınız alışverişlerin aylık bir limiti mevcuttur. İsterseniz bunu sonradan kendiniz arttırabilir ya da düşürebilirsiniz. Aynı şekilde isterseniz sonradan internet alışverişini açıp, kapayabilirsiniz.

Enpara internet alışverişi ile ilgili ayarlar için internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Encard İnternet Alışveriş Limiti Arttırma - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol altta yer alan "Ayarlar" alanına tıklayın.

Ayarlar ekranında Encard sekmesinde yer alan "Encard'la internetten aylık alışveriş limiti" kısmının karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda isterseniz Enpara internet alışveriş kapama ya da açma yapabilirsiniz. Para girme kısmından da istediğiniz aylık limiti ayarlayın ve "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından enpara internet aylık alışveriş limiti istediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

Enpara Encard İnternet Alışveriş Limiti Arttırma - Mobil

Mobil tarafında da öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Ayarlar penceresinde "Encard" kısmına tıklayın ve internet alışveriş sekmesini seçin.

Açılan ekranda internet alışverişinizi kapatabilir ya da açabilirsiniz . Para girme alanına istediğiniz aylık limiti girerek, " Onayla " butonuna basın.

ya da . Para girme alanına istediğiniz girerek, " " butonuna basın. Bu işlemlerin ardından yeni alışveriş limitiniz onaylanacaktır.

Enpara internet alışveriş limiti arttırma işlemi bu kadar basit. İnternet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde limit değişiminizi ya da internetten alışveriş açma kapama işlemini yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.