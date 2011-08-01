Engelli Mekanik Ustası, Elle Kontrol Edilen Porsche 911 Geliştirdi (Video)

Almanya'da mekanik ustası olan Manfred Huber, doğuştan bacakları olmayan engelli bir birey. Çocukken Porsche 911'in motor sesine hayran kalmasıyla hayallerinin peşinden giderek bir mekanik ustası olan Huber, pedalsız bir sistem geliştirerek Porsche 911'ini sadece elle kontrol edebileceği bir tasarıma sokmuş.

Gençken farklı işlerde çalışan Manfred Huber, hayali olan otomobil mekanik ustalığı için kendini geliştirmiş ve zor zamanlar yaşayarak ilk açtığı eski dükkanını, 8 sene sonra gelişmiş otomobil servis dükkanına dönüştürmeyi başararak hayalini gerçekleştirmiş.

Mekanik ustası olarak çalışırken de hayali olan klasik bir Porsche 911 satın alan Huber, nasıl kullanacağını bilmese de kendi aracı üstünde çalışarak pedalsız bir sistem icat etmiş. Hayallerinin peşinden giden ve bunu gerçekleştiren Manfred Huber'ın aracını zevkle sürerken görüldüğü videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Manfred Huber Porsche 911 Video