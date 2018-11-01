Engel Olmayın, Destek Olun!

Bir insanı insan yapan sizce nedir… Yüzü mü? Göz rengi veya boyu mu? Bence bunların hepsi birer saçmalık. Hepimiz bir gün klasik bir tabir olacak ama “öleceğiz,” – Hayatımda takıntı yaptığım tüm şeyleri düşünüyorum da, hepsi tamamen boş. Bir girişimci olarak yaşadığım zorlukları düşündüğüm zaman ve engelli insan demek istemiyorum ama engelli insanların çabasını gördüğümde ise, onur duyuyorum onlarla. Kendimin ise ne kadar zayıf olduğunu görüyorum. Maalesef…

Bugün YouTube’da bir kanala denk geldim ve Yatan Adam adlı bir kanalı ziyaret ettim. Ali Konuk adlı dostumuz bir engelli ancak asla pes etmemiş… Kendisi teknoloji ile de oldukça ilgili ve o da aslında bir girişimci. Çünkü İnternet üzerinde aktif olmak için elinden geleni yapıyor. Söyleyeceğim hiçbir şey yok aslında ancak kendisinin Yazar ve Şair olan Rukiye Türeyen ile bir röportajını izledim ve gerçekten tebrik etmek istedim bu yazı ile. Kendileri benim için birçok anlamda itici bir güç oldular.

Bu arada Rukiye Türeyen’in kitabı da çıktı. Dilerseniz Kanadı Kırık Melek’in Kanadına Takılanlar adlı kitabı İnternet üzerinden sipariş geçebilirsiniz. İkisinin bir röportajını sizlerle paylaşmak istiyorum ve sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben basit bir insan olmama rağmen, kibirli olduğum zamanlar çok oldu. Ancak bana ölümlü olduğumu, mevcut takıntılarımın saçma sapan olduğu bilincini bende uyandıran ve bana sonuna kadar örnek olan bu iki dostumuza saygılarımı iletiyorum.

Varlığınız için teşekkür ederim.

İçimden geldi ve yazmak istedim. Hepsi bu…