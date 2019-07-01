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En İyisi Olmak Zorunda Olduğunu Hatırla! (Motivasyon Videosu)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:16 - Tarih: 01 Ağustos 2019 - Yorum: 0

En İyisi Olmak Zorunda Olduğunu Hatırla! (Motivasyon Videosu)Dünyaya gözlerimizi açtığımızda, bize birtakım öğretiler ve rutinler konusunda uyarılarda bulunurlar. Bu çizgileri aşmamak ve devamlılığını sağlamak ise ana öğüt olarak kulağımıza fısıldanır. Ancak... Muhammed Ali, böyle yapmadı. Böyle olmadı ve bu şekilde davranmadı. Her zaman "en iyisiyim," şeklinde söylemlerde bulundu ancak bu lafının arkasında da durmayı bildi. Sizleri harekete geçireceğini düşündüğüm bir Muhammed Ali videosu paylaşmak istiyorum.

En İyisi Olmak Zorunda Olduğunu Hatırla! (Motivasyon Videosu)

AYRICA: Eğer Bir Şey Deneyeceksen, Sonuna Kadar Git (Video)

En İyisi Olmak Zorunda Olduğunu Hatırla! (Motivasyon Videosu)

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