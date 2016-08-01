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En Hızlı Firefox Yayımlandı: Firefox 54′ü Edinin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:02 - Tarih: 15 Haziran 2017 - Yorum: 0
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En Hızlı Firefox Yayımlandı: Firefox 54ü EdininMozilla‘nın ücretsiz internet tarayıcısı olan Firefox, artık daha da hızlı. Yapılan güncellemeler ile bellek kullanımı azalırken, birden fazla sekme açıldığı zaman ise daha hızlı yüklenme durumu söz konusu. Bu da beraberinde Firefox tarihindeki en hızlı olan sürümün 54. sürüm olduğunun dile getirilmesini sağlıyor. Yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile daha stabil bir kullanımı sağlayan Firefox’un son sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

AYRICA: Mozilla Firefox Otomatik Tamamlama Nasıl Kapatılır?

En Hızlı Firefox Yayımlandı: Firefox 54ü Edinin

Adres: Mozilla Firefox (Son Sürüm)

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