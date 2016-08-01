Mozilla‘nın ücretsiz internet tarayıcısı olan Firefox, artık daha da hızlı. Yapılan güncellemeler ile bellek kullanımı azalırken, birden fazla sekme açıldığı zaman ise daha hızlı yüklenme durumu söz konusu. Bu da beraberinde Firefox tarihindeki en hızlı olan sürümün 54. sürüm olduğunun dile getirilmesini sağlıyor. Yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile daha stabil bir kullanımı sağlayan Firefox’un son sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

AYRICA: Mozilla Firefox Otomatik Tamamlama Nasıl Kapatılır?

Adres: Mozilla Firefox (Son Sürüm)