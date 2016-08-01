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Embed ve Object Videoları CSS ile Responsive Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:47 - Tarih: 23 Mart 2019 - Yorum: 0

Embed ve Object Videoları CSS ile Responsive YapalımGünümüzde bakıldığında videolar için “iframe” kullanılıyor. Ancak eskiden veya bazı eski player’larda olası bir şekilde embed veya object etiketleri kullanılabilmektedir. Esasen, jQuery ve JavaScript ile bu etiketlerin tam olarak nasıl Responsive yapılabileceği üzerine çok araştırma yapsam da, sonuca ulaşamadım.

Bu yüzden en azından Responsive özellik kazandırmak adına, sadece CSS kullanarak bir çözüm üretmeye çalıştım. Zaten birçok kaynakta da benzeri çözüm önerisini göreceksiniz. Araştırmalarımda da benzerlerini çok gördüm.

Sonuç olarak, sitenizdeki embed ve object etiketlerine sahip olan videoları Responsive yapmak istiyorsanız, temanızın CSS dosyasına aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: YouTube Videolarını Otomatik Responsive Yapmak

Embed ve Object Videoları CSS ile Responsive Yapalım

object, embed {
max-width: 100%!important;
width:100%!important;
}

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