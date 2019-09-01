Ekran Tasarımıyla Sınırları Zorlayan Xiaomi Mi Mix Alpha Tanıtıldı

Xiaomi, tasarımı ile büyük ses getirecek olan ve çok merak edilen yeni akıllı telefonunu tanıttı. Mi Mix serisinin en yeni üyesi Xiaomi Mi Mix Alpha, sınırları zorlayan bir ekran tasarımına sahip. Arkasındaki kamera yeri dışında tamamen ekrandan oluşan akıllı telefon, kamerası ile de dikkatleri çekmeyi başardı.

Xiaomi Mi Mix Alpha Özellikleri ve Fiyatı

Yüzde 180,6 gibi dikkat çeken ekran-gövde oranına sahip olan Xiaomi Mi Mix Alpha, kamera kullanım alışkanlığını değiştiriyor. Ön tarafında kamera bulunmayan cihaz, arka tarafında da ekran olduğu için rahatça ön kamera gibi kullanım imkanı tanıyor.

Kamera performansı olarak bir ilk olan akıllı telefon, 108 MP ana kamerası ile 12032 x 9024 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca bünyesinde 20 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kamera yer alıyor.

5G destekli olan ve gücünü Snapdragon 855 Plus işlemciden ve 12 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, 512 GB dahili hafızasının yanında 40W hızlı şarj destekli 4.050 mAh bataryası ile göz dolduruyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha Fiyatı Ne Kadar?

Böyle yüksek özelliklerine ek olarak, Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar? diye soranlar için modelin 2.813 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Peki, Android Pie ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefonu siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıdan belirtebilirsiniz.