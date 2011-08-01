Eddie Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu

Eddie Ödülleri, Amerikalı Editörler Birliği ACE (American Cinema Editors), film editörlerinden oluşmuş profesyonel bir ekip, tarafından yılın en iyi kurgularının değerlendirildiği ve ödüllerin verildiği bir etkinlik. 70. kez düzenlenen etkinlik kapsamında sinema ve TV dalında kazananlar belirlendi. Kazananlar listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Eddie Ödülleri'nin Kazananları
Drama: Parasite - Jinmo Yang
Komedi: Jojo Rabbit - Tom Eagles
Animasyon: Toy Story 4 - Axel Geddes
Belgesel: Apollo 11 - Todd Douglas Miller
Belgesel (TV): What’s My Name: Muhammad Ali - Jake Pushinsky
Dizi (Komedi, Reklamlı): Better Things: "Easter" - Janet Weinberg
Dizi (Komedi, Reklamsız): Fleabag: "Episode 2.1" - Gary Dollner
Dizi (Drama, Reklamlı): Killing Eve: "Desperate Times" - Dan Crinnion
Dizi (Drama, Reklamsız): Game of Thrones: "The Long Night" - Tim Porter, ACE
Dizi (Senaryosuz): VICE Investigates: "Amazon on Fire" - Cameron Dennis, Kelly Kendrick, Joe Matoske, Ryo Ikegami
Mini Dizi / TV Filmi: Chernobyl: "Vichnaya Pamyat" - Jinx Godfrey & Simon Smith
Yorum bulunmamaktadır.