Eddie Ödülleri'nin Kazananları Belli Oldu

Eddie Ödülleri, Amerikalı Editörler Birliği ACE (American Cinema Editors), film editörlerinden oluşmuş profesyonel bir ekip, tarafından yılın en iyi kurgularının değerlendirildiği ve ödüllerin verildiği bir etkinlik. 70. kez düzenlenen etkinlik kapsamında sinema ve TV dalında kazananlar belirlendi. Kazananlar listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Eddie Ödülleri'nin Kazananları

Drama: Parasite - Jinmo Yang

Komedi: Jojo Rabbit - Tom Eagles

Animasyon: Toy Story 4 - Axel Geddes

Belgesel: Apollo 11 - Todd Douglas Miller

Belgesel (TV): What’s My Name: Muhammad Ali - Jake Pushinsky

Dizi (Komedi, Reklamlı): Better Things: "Easter" - Janet Weinberg

Dizi (Komedi, Reklamsız): Fleabag: "Episode 2.1" - Gary Dollner

Dizi (Drama, Reklamlı): Killing Eve: "Desperate Times" - Dan Crinnion

Dizi (Drama, Reklamsız): Game of Thrones: "The Long Night" - Tim Porter, ACE

Dizi (Senaryosuz): VICE Investigates: "Amazon on Fire" - Cameron Dennis, Kelly Kendrick, Joe Matoske, Ryo Ikegami

Mini Dizi / TV Filmi: Chernobyl: "Vichnaya Pamyat" - Jinx Godfrey & Simon Smith