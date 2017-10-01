Türkiye'nin en güvenilir alan adı ve sunucu hizmetleri sunan IHS Telekom'a ait kontrol paneli e-destek ile alan adlarınızı ve aldığınız tüm hizmetleri yönetebilmektesiniz. Bu yüzden şifre güvenliği için de zor bir şifre oluşturmanızda fayda bulunmaktadır. E-Destek hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Hesap Ayarları > Şifre Değiştir bağlantısına tıklayarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Şifrenizin zor olması adına; karışık, uzun ve ezberlenmesi zor karakterler içermesine dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.
E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:38 - Tarih: 14 Ağustos 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- WordPress "wp-admin" Şifreleme Nasıl Yapılır?
- WordPress "wp-login.php" Şifreleme Nasıl Yapılır?
- Windows için Alarm Programı: Alarm Tik Tok
- Larry Page ve Sergey Brin TED Videosu (Altyazılı)
- Microsoft Store ile Popüler Ücretsiz Uygulamalar Keşfedin
- Microsoft'un Chromium Tabanlı Tarayıcısı: Microsoft Edge Insider
- LinkedIn Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?
- LinkedIn Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?
- Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri Gizlemek
Yorum bulunmamaktadır.