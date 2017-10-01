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E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:38 - Tarih: 14 Ağustos 2019 - Yorum: 0

E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?Türkiye'nin en güvenilir alan adı ve sunucu hizmetleri sunan IHS Telekom'a ait kontrol paneli e-destek ile alan adlarınızı ve aldığınız tüm hizmetleri yönetebilmektesiniz. Bu yüzden şifre güvenliği için de zor bir şifre oluşturmanızda fayda bulunmaktadır. E-Destek hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Hesap Ayarları > Şifre Değiştir bağlantısına tıklayarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Şifrenizin zor olması adına; karışık, uzun ve ezberlenmesi zor karakterler içermesine dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

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