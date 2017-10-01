Türkiye'nin en güvenilir alan adı ve sunucu hizmetleri sunan IHS Telekom'a ait kontrol paneli e-destek ile alan adlarınızı ve aldığınız tüm hizmetleri yönetebilmektesiniz. Bu yüzden şifre güvenliği için de zor bir şifre oluşturmanızda fayda bulunmaktadır. E-Destek hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Hesap Ayarları > Şifre Değiştir bağlantısına tıklayarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Şifrenizin zor olması adına; karışık, uzun ve ezberlenmesi zor karakterler içermesine dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?