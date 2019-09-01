IHS Telekom ile oldukça sağlam ve performanslı sanal sunucular alabilmek mümkün. Peki, sanal sunucu uzatmak nasıl oluyor? Süresi yaklaşan sanal sunucuları, herhangi bir problem yaşanmaması adına, önceden uzatmanızda fayda var. IHS'de sanal sunucu uzatmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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E-Destek (IHS) Sanal Sunucu Uzatma Nasıl Yapılır?

1) Sunucu > VDS Kontrol Paneli sekmesine tıklayın.

2) Yönet butonuna tıklayarak kontrol paneline giriş yapın.

3) Kontrat Yenile butonu ile uzatma işlemlerini yapabilirsiniz.