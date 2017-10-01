IHS Telekom kullanıcısı iseniz, hesabınıza dilediğiniz zaman kredi yükleyebilirsiniz. Yani yüklediğiniz kredileri, daha sonra dilediğiniz hizmeti satın almak adına kullanabilmektesiniz. Bunun için ise Hesap Ayarları > Kredi Hareketlerim bağlantısına tıklayın. Açılan sayfadaki "Hesabıma Kredi Ekle" adlı kutucuğa dilediğiniz tutarı yazarak devam edin. Bu şekilde ilgili ödemeyi gerçekleştirdikten sonra, krediniz mesai saatlerinde onaylanır ve daha sonraki alışverişlerinizde kullanmak üzere hesabınıza kayıt edilir.
E-Destek (IHS) Kredi Ekleme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:19 - Tarih: 15 Ağustos 2019 - Yorum: 0
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