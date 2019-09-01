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E-Destek (IHS) Faturaları Görme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:07 - Tarih: 16 Eylül 2019 - Yorum: 0

E-Destek (IHS) Faturaları Görme Nasıl Yapılır?IHS Telekom'a ait E-Destek Kontrol Paneli ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, e-destek ile faturaları görme nasıl yapılıyor, bu konuyu öğreneceğiz. Online olarak yazdırılmış tüm faturaları e-destek kontrol paneli vasıtası ile öğrenebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: E-Destek (IHS) Sanal Sunucu Uzatma Nasıl Yapılır?

E-Destek (IHS) Faturaları Görme Nasıl Yapılır?

1) Hesap Ayarları sekmesine gelin.

E-Destek (IHS) Faturaları Görme Nasıl Yapılır?

2) Muhasebe > Faturalarım bağlantısı ile tüm faturalarınızı görebilirsiniz.

E-Destek (IHS) Faturaları Görme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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