IHS Telekom'a ait e-destek kontrol paneli ile hizmetleriniz için birçok konuda aksiyon alabilmektesiniz. Örneğin, hizmetlerinizin bitiş tarihi yaklaşmadan 7 gün önce, 15 gün önce ve 30 gün önce size e-posta ve SMS ile uyarı bildirimleri gönderilir. Dolayısı ile hizmetlerinizin sağlığı için, bu uyarıları almanızda fayda var. E-Destek ile e-posta ve SMS uyarılarını ayarlamak da çok basit bir işlemdir. Hesap Ayarları > E-posta ve SMS Uyarılarım bağlantısına tıklayın. Ardından ise ilgili seçenekleri onaylarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

E-Destek (IHS) E-Posta ve SMS Uyarıları Nasıl Ayarlanır?