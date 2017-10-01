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E-Destek (IHS) E-Posta ve SMS Uyarıları Nasıl Ayarlanır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:02 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 0

E-Destek (IHS) E-Posta ve SMS Uyarıları Nasıl Ayarlanır?IHS Telekom'a ait e-destek kontrol paneli ile hizmetleriniz için birçok konuda aksiyon alabilmektesiniz. Örneğin, hizmetlerinizin bitiş tarihi yaklaşmadan 7 gün önce, 15 gün önce ve 30 gün önce size e-posta ve SMS ile uyarı bildirimleri gönderilir. Dolayısı ile hizmetlerinizin sağlığı için, bu uyarıları almanızda fayda var. E-Destek ile e-posta ve SMS uyarılarını ayarlamak da çok basit bir işlemdir. Hesap Ayarları > E-posta ve SMS Uyarılarım bağlantısına tıklayın. Ardından ise ilgili seçenekleri onaylarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

E-Destek (IHS) E-Posta ve SMS Uyarıları Nasıl Ayarlanır?

E-Destek (IHS) E-Posta ve SMS Uyarıları Nasıl Ayarlanır?

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