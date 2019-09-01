IHS Telekom'a ait olan e-destek kontrol paneli ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde, faturaları görüntülemek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise IHS domain uzatma işlemi nasıl yapılıyor, bunu öğreneceğiz. Alan adınızın geleceği için, ödeme günü gelmeden önce, uzatma işlemlerini tamamlamanızda fayda var. IHS'deki domain adresinizi uzatmak için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: E-Destek (IHS) Sanal Sunucu Uzatma Nasıl Yapılır?

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

1) Kısayollar > Alan Adlarım butonuna tıklayın.

2) Alan adınızın karşısındaki Yönet butonuna tıklayın.

3) Muhasebe İşlemleri > Kontrat Yenile butonu ile alan adınızı yenileyebilirsiniz.