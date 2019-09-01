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E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:46 - Tarih: 23 Eylül 2019 - Yorum: 0

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?IHS Telekom'a ait olan e-destek kontrol paneli ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde, faturaları görüntülemek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise IHS domain uzatma işlemi nasıl yapılıyor, bunu öğreneceğiz. Alan adınızın geleceği için, ödeme günü gelmeden önce, uzatma işlemlerini tamamlamanızda fayda var. IHS'deki domain adresinizi uzatmak için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: E-Destek (IHS) Sanal Sunucu Uzatma Nasıl Yapılır?

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

1) Kısayollar > Alan Adlarım butonuna tıklayın.

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

2) Alan adınızın karşısındaki Yönet butonuna tıklayın.

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

3) Muhasebe İşlemleri > Kontrat Yenile butonu ile alan adınızı yenileyebilirsiniz.

E-Destek (IHS) Domain Uzatma Nasıl Yapılır?

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