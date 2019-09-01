IHS Telekom'a ait E-Destek sistemi ile ilgili yararlı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. IHS Telekom'un 7/24 yazılı olarak destek sistemi mevcut. Dolayısı ile dilediğiniz saat aralığında yeni bir destek bileti oluşturabilirsiniz.

Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Eğer yeni bir IHS kullanıcısı iseniz, bilmiyor olabilirsiniz. IHS Telekom destek bileti açmak için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen adımlara göz atalım.

AYRICA: E-Destek (IHS) Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

E-Destek (IHS) Destek Talebi Oluşturma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle E-Destek'e giriş yapın.

2) Ardından sol menüdeki Destek Sistemi butonuna tıklayın.

3) Açılan sayfadaki Devam butonuna tıklayın.

4) Karşınıza gelen sayfa ile destek bileti oluşturabilirsiniz.