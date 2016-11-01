Düzce Üniversitesi, ülkemizde son yılların en hızlı gelişen üniversitesi olmak ile birlikte, yine ülkemizde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü lisans programları arasına ekleyen ilk üniversiteler içerisinde yer alıyor. Hem bu kadar hızlı gelişen hem de bu kadar yenilikçi bir bölüm olmasına ek olarak bir de sanayi ve üniversite işbirliğinin en iyi sağlandığı bölümlerden biri olan Düzce Üniversitesi’nin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akademisyenleri, diğer üniversitelerden ziyade şu an sektörde en çok ihtiyaç duyulan yetkinlikleri derleyerek muazzam bir ders planı hazırlamışlar. Yine diğer YBS bölümlerinin aksine Düzce YBS‘de 8.yarıyıl öğrencilerin iş hayatını deneyimleyebilmeleri açısından tamamen staja ayrılmış ve 7 dönem boyunca aldıkları birbirinden faydalı dersleri bu dönemde uygulama imkanları sağlanmış.

Özellikle son dönemde büyük önem kazanan SEO yani Arama Motoru Optimizasyonu, maalesef ki lisans eğitimini alamayacağınız ve sadece ücretli kurslarla kendinizi geliştirebileceğiniz bir alanken, artık Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü sayesinde öğrencilere Türkiye’de ilk defa SEO, Arama Motoru Optimizasyonu dersi veriliyor!

Arama Motoru Optimizasyonu I, dersinde öğrencilere SEO ile ilgili tüm bilgiler öğretiliyor, gerek teknik gerek içerik gerek ise pazarlama konusunda bilgiler veriliyor. Algoritmalardan tutun da arama motorlarının webmaster araçlarını en etkili şekilde kullanımlarına kadar birçok alanda eğitimler verildikten sonra Arama Motoru Optimizasyonu II dersinde ise öğrenciler kendi gruplarını oluşturarak belirledikleri web sitelerine SEO çalışmaları uyguluyorlar.

Yine bu yıl Düzce Üniversitesi’nde okuyan ve Arama Motoru Optimizasyonu dersi alan bir grup Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi üniversitelerinin bölüm sayfası için SEO çalışmaları yapmaya başladılar. “Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?” gibi başlıklardan tutun da “Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Ne İş Yapar?” gibi konulara kadar, bu bölümü okumak isteyen birçok Yönetim Bilişim Sistemleri adayının sorularına cevap olacak hem de aynı zamanda derste öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir çalışma yapıyorlar. Üstelik yine bölüm sayfaları için de birçok kanaldan sosyal medya çalışmaları yürüterek yaptıkları SEO çalışmalarını destekliyorlar. Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerini bu çalışmaları için tebrik eder, Düzce Üniversitesi’ne genç SEO Uzmanları için verdikleri bu önemli destek adına teşekkür ederiz.