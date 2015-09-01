Kingston Digital, geçtiğimiz ocak ayında CES Fuarı’nda duyurduğu dünyanın en yüksek kapasiteli USB flaş belleğini satışa sundu. 1 – 2 TB kapasiteleri bulunan ve DataTraveler Ultimate GT olarak adlandırılan flash bellek, ülkemize de geliyor. Çinko alaşımlı metal gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı üretilen flash bellek, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor ve beraberinde 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek getiriyor. Kingston DataTraveler Ultimate GT‘nin ülkemizdeki fiyatı ise 1 TB’lık modeli için 3.785 TL + KDV, 2 TB’lık modeli için ise 6.310 TL + KDV şeklinde olacak.