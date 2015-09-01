Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.823 yazıda 7.444 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Flaş Belleği Satışta

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:35 - Tarih: 04 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Flaş Belleği SatıştaKingston Digital, geçtiğimiz ocak ayında CES Fuarı’nda duyurduğu dünyanın en yüksek kapasiteli USB flaş belleğini satışa sundu. 1 – 2 TB kapasiteleri bulunan ve DataTraveler Ultimate GT olarak adlandırılan flash bellek, ülkemize de geliyor. Çinko alaşımlı metal gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı üretilen flash bellek, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor ve beraberinde 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek getiriyor. Kingston DataTraveler Ultimate GT‘nin ülkemizdeki fiyatı ise 1 TB’lık modeli için 3.785 TL + KDV, 2 TB’lık modeli için ise 6.310 TL + KDV şeklinde olacak.

Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Flaş Belleği Satışta

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri