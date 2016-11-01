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Dünyanın En Ünlü Otomobil Markaları Nasıl Okunur? [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 17 Mart 2017 - Yorum: 0
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Dünyanın En Ünlü Otomobil Markaları Nasıl Okunur? [Video]Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Citroen, Ford, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Mazda, Nissan, Toyota, Peugeot, Volvo, Porsche, Koenigsegg gibi dünyanın en önemli otomobil üreticilerinin doğru okunuşlarını biliyor musunuz? Devam etmekte olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda otomobil markalarının standları yanına giden Coches ekibi, markaların okunuşlarını resmi kaynaklardan öğrendi ve bizlere de video olarak sundu. Dünyada belki de en çok yanlış telaffuz edilen markalardan biri olan Porsche’nin de nasıl okunduğunu videoda bulabilirsiniz. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dünyanın En Ünlü Otomobil Markaları Nasıl Okunur? [Video]

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