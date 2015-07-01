En çok tüketilen abur cuburlar olan cipsler, sağlığa zararlı olsa da farklı versiyonlarda yapılarak vazgeçilmeyen atıştırmalıklardan oluyorlar. En çok sevilen patates cipslerinin ortaya çıkış hikayesi de kızgın olan bir şef tarafından olduğu söyleniyor. Yaptığı patatesleri beğenmeyen müşterisine kızan George Crum, dilimleri çok ince kestikten sonra yağda kızartıp tuzlayarak göndermesiyle ve müşterinin çok sevmesiyle cips olayı başlamış oluyor. O zamanlar ise bunlara “Saratoga Cipsi” adı verilmiş.

İlerleyen zamanlarda da birçok marka tarafından ticareti yapılan ve farklı versiyonlarla satışa sunulan patates cipsinin en pahalı versiyonunun nasıl olduğunu düşündünüz mü? İsveçli bir bira fabrikası tarafından üretilen ve “St Eriks” adı verilerek satışa sunulan bu patates cipsi, dünyanın en pahalı patates cipsi unvanına sahip.

St Eriks paketi içerisinde sadece beş adet cips bulunuyor ve içerisindeki cipsler sadece İsveç’in Ammarnas köyünde yetişen patateslerden üretiliyor. Her bir patates cipsinin içinde de dereotu, Leksand soğanı, soluk bira maltı, Matsutake ve yer mantarı gibi malzemeler yer alıyor. Fiyatı konusunda da beş adet cipsten oluşan St Eriks patates cipsi kutusunun adeti 499 İsveç Kronu, yani yaklaşık olarak 55 dolara satılıyor.