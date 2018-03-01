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Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Merak Ediyor musunuz? (Forbes)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:36 - Tarih: 09 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Dünyanın En Güçlü İnsanlarını Merak Ediyor musunuz? (Forbes)Geçtiğimiz içeriklerimizde dünyanın en değerli markaları ve dünya milyarderleri ile ilgili içerikler kaleme almıştık. Forbes, bu konularda önemli ve etkili bir kaynak. Dolayısı ile dünyadaki en güçlü insanların da listesi var. Dilerseniz, dünyanın en güçlü insanlarını da Forbes üzerinden takip edebilirsiniz. Böylelikle en etkili, en güçlü insanlar listesinde kimlerin yer aldığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Buraya tıklayarak ilgili güncel listeye ulaşabilir, incelemeye başlayabilirsiniz.

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