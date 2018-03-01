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Dünyanın En Değerli Markaları (Forbes)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:10 - Tarih: 01 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Dünyanın En Değerli Markaları (Forbes)Dünyada birçok marka mevcut. Ancak bu markalardan Apple, Google, Facebook ve Coca-Cola gibi çok değerli markalar ise büyük bir değere sahiptir. Geçtiğimiz zamanlarda dünya milyarderleri ile ilgili bir içerik paylaşmıştım. Şimdi ise Forbes‘teki dünyanın en değerli markaları listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlgili liste sürekli güncelleniyor, bu yüzden bu yönde merakınız mevcut ise, dünyanın en değerli markalarına sizler de şöyle bir göz atabilir veya detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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