Dünyanın En Değerli 500 Markası Listelendi

Marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, "Dünyanın En Değerli 500 Markası 2020" araştırmasını liste şeklinde açıkladı. Listenin ilk 10 sıralamasının altısı ABD'li şirketlerden oluşuyor. Listenin lideri ise değişmedi. Geçen yıl yaklaşık 188 milyar dolar marka değerine sahip olan Amazon, değerini yaklaşık 221 milyar dolara arttırarak birinciliğini korudu.

Dünyanın En Değerli 500 Markası

Listenin ikinci ve üçüncü sırası ise geçen yıla göre değişiklik gösterdi. Google, 2019'da yaklaşık 143 milyar dolarlık değerini yaklaşık 160 milyar dolara yükselterek, rakibi Apple'ı geçerek, ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sıradaki Apple ise 2019'da 153 milyar dolarlık gelire sahipken, şimdi 140 milyar dolara gerilemiş.

Rapor sonuçlarında marka değerini geçen yıla göre en çok arttıran (%64,9) şirket Tesla olurken, Baidu ise %54,1 oranıyla marka değerini en çok düşüren şirket oldu.

Listenin geneline bakıldığında dünyanın en değerli 500 markasının ülke sıralamasında 205 şirket ile ABD ilk sırada yer alırken, 70 markayla Çin ve 36 markayla da Japonya onu takip ediyor. Ülkemizden ise hiçbir markanın listeye giremediğini belirtelim.