Dört kameralı Asus Zenfone 5 Lite Tanıtıldı (Video)

Asus, MWC 2018 etkinliği kapsamında Zenfone 5 ve Zenfone 5Z‘nin yanı sıra uygun fiyatlı yeni giriş seviyesi modeli Zenfone 5 Lite akıllı telefonunu tanıttı. Dört kamerayla dikkat çeken akıllı telefon, 6 inçlik 2160×1080 piksel çözünürlüklü ve %80.3 ekran/gövde oranına sahip ekranı ile boy gösteriyor. Telefonun dikkat eken kameraları ise arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 MP ve ön tarafında da f/2.0 diyaframlı 20 MP ana kamera ile her iki tarafta da ana kameraya ek olarak 120 derece görüş açısı sunan ikincil kameraları ile karşımıza çıkıyor.

Diğer özellikleri ise; Snapdragon 430 veya Snapdragon 630 işlemci alternatifi sunan Asus Zenfone 5 Lite, 3 – 4 GB RAM seçenekleri, 32 – 64 GB dahili hafıza seçenekleri ve 3.300 mAh batarya ile geliyor.

Android Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan ve çift SIM kart desteği olan akıllı telefon, kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk alternatifi ile satın alınabilecek. Uygun fiyatlı olacağı belirtilen akıllı telefonun satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.